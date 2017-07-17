“قاعدة عسكرية إيرانية في قطر” تشعل غضب السعوديين

أثار خبر تم نشره على حساب منسوب لقناة العالم الإيرانية على “تويتر” حول إقامة قاعدة عسكرية في قطر لغطاً كبيراً، فبينما انتشر الخبر كالنار في الهشيم على مواقع التواص الاجتماعي، لم يصدر أي تعقيب رسمي من أي من الدولتين.

ويقول الخبر الذي نشر على الحساب المنسوب لقناة العالم إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عبر للرئيس الإيراني حسن روحاني عن رغبه بلاده في تأسيس قاعدة عسكرية إيرانية في قطر لتعزيز أمن واستقرار المنطقة.

وبمجرد نشر ذلك الخبر اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي حيث عبر نشطاء سعوديون وعرب عن غضبهم تجاه تلك الخطوة “المزعومة” ودشنوا “هاشتاغ” تحت عنوان #قاعده_عسكريه_ايرانيه_في_قطر.

يوسف الصيبيح كتب على “تويتر” قائلاً: “شي يقهر أن إيران تكون لها قاعدة عسكرية في قطر. والله ما يجي منها إلا المصيبة وبيصير لقطر مثل ما صار للعراق”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

