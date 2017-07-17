هنية يحذر: لن نسمح بتمرير مخططات الاحتلال بالأقصى

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إسماعيل هنية أن شعبنا ومقاومته لن يسمحوا بتمرير مخططات الاحتلال بالأقصى، وأنه معركة مفتوحة، وعنوان قضية، ودونه ترخص الدماء وتهون الأرواح.

وعدّ هنية، في بيانٍ نشره الموقع الرسمي لحركة حماس، اليوم الاثنين، أن خطوات الكيان الصهيوني تطور خطير من أجل تقسيم المسجد الأقصى في مقدمة للسيطرة الكاملة عليه.

وأوضح أن حكومة الكيان الغاصب أغلقت الأقصى ومنعت أداء صلاة الجمعة فيه للمرة الأولى منذ نحو نصف قرن، لافتاً إلى أن الاحتلال اعتقد أن الأقصى سيكون وحيدا مكشوف الظهر، لذلك أمعن في اتخاذ القرارات وما يسمى “قانون القدس الموحدة” لترسيخ تهويد المدينة المقدسة، وفق قوله.

وشدد هنية أن شعبنا ومقاومته لن يسمحوا بتمرير هذه المخططات؛ “فالمسجد الأقصى، قبلة المسلمين الأولى بوابة السماء معركة هوية وعنوان قضية، دونه ترخص الدماء وتهون الأرواح”.

وقال هنية: “نشد على أيدي أهلنا المرابطين والمجاهدين في بيت المقدس، ونحيي فيهم روح التحدي والتصدي للمستوطنين الإرهابيين الذين يدنسون الأقصى، ونحيي شهداء عملية الأقصى الأبطال من عائلة جبارين، كما نحيي العلماء وأهل القدس الذين رفضوا الدخول للمسجد عبر البوابات الالكترونية ونخص سماحة مفتي القدس”.

وأكد دعم حركته لشعبنا قائلاً: “إن معركتنا واحدة، وحماس لن تسلمكم، ولن تخذلكم، وأبناؤها يعرفون طريقهم لنصرة الأقصى”.

ودعا أبناء أمتنا التي ظلت عبر تاريخها تعدّ فلسطين والأقصى قضيتها المركزية أن تهب نصرة له، ولقطع الطريق على محاولات الاستيلاء عليه في هذا الظرف الدقيق من تاريخ الأمة.

ووجه هنية التحية للمواقف الرسمية التي بادرت بالتعبير عن رفضها لما يجرى في الأقصى، داعياً المؤسسات ذات الصلة وخاصة منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية إلى التحرك العاجل لوضع حد لجرائم الاحتلال.

كما دعا علماء الأمة إلى التحرك من أجل الأقصى المبارك، والعمل على حشد الجهود الرسمية والشعبية لإفشال مخططات تهويده التي بدأت تخرج إلى حيز التنفيذ، وبذل كل جهد ممكن وخاصة الدعاء للمجاهدين بالنصر والتمكين.

ودعا القوى السياسية والنخب والمفكرين والإعلاميين على امتداد الأمة لتنظيم وقفات تضامن ومسيرات غضب مع الأقصى.

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