حزب الله حيا الوقفة البطولية لأبناء الجولان العربي السوري المحتل

حيا حزب الله الوقفة البطولية لأبناء الجولان العربي السوري المحتل ورفضهم مشاريع العدو الصهيوني الفتنوية المتمثلة بإجراء انتخابات بلدية على هوى الاحتلال في بلدات الجولان.

ورأى حزب الله في هذه الوقفة إعلاناً واضحاً للهوية العربية السورية للجولان وأهله، ورفضاً مطلقاً لمحاولات الأسرلة والصهينة التي يمارسها العدو بحق هذه المنطقة.

وقال إن هذه الانتفاضة الشعبية بالموقف والكلمة التي ينفذها الجولانيون الأحرار بمشايخهم وزعمائهم وفعالياتهم وبجميع فئاتهم، والتي اقترنت مع فرض الحرم الاجتماعي والديني على كل من ينجرّ وراء مشاريع الاحتلال، هي فعل مقاومة صادق وحقيقي، ودليل على أن أبناء الجولان لا يمكن أن يسمحوا للعدو بتمرير مشاريع ابتلاع الجولان، وسيبقون شوكة في حلقه، تمنعه من الاستيلاء على الأرض والتاريخ والهوية.

ودعا حزب الله إلى تضامن جميع الأحرار في المنطقة والعالم مع هذه الانتفاضة المباركة، وأن يقدموا كل أشكال الدعم الممكنة، وعلى رأسها التضامن الإعلامي والمعنوي، لهذا الموقف الحاسم الذي صعق الاحتلال وأحبط مشاريعه

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