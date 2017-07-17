الجميل: السير باتجاه افلاس الناس هو جريمة لا تغتفر

أعلن رئيس حزب “الكتائب البنانية”سامي الجميل أنه “في جدول اعمال الجلسة التشريعية غدا عاد مرسوم الضرائب و”حزب الكتائب” تعرض لحملة تشهير بعد إحراجه السلطة بسحبها موضوع الضرائب”.

وفي مؤتمر صحفي له، أوضح الجميل أنه “في 15 آذار الماضي تم التصويت على عدد من الضرائب والغيناها مع الناس ثم عادوا عن قرار فرض الضرائب”، لافتاً الى أن “15 ضريبة تم التصويت عليها قبل سحبها من التداول وهي تمس حياة الناس”.

وأكد أن “15 ضريبة سيكون لها تأثير مباشرة على الغلاء المعيشي وكل ما تعطيه السلسلة تأخذه الضرائب وكل اللبنانيين سيعانون من غلاء المعيشة وليس فقط من استفاد من السلسلة”، لافتاً الى أن “هناك 8 ضرائب اضافية بينها 4 ضرائب تمس الناس بشكل مباشر وبينها رسم اضافي على تذاكر السفر ، وكل الكلام ان الناس لن تتأثر هو كلام غير صحيح”.

وأشار الجميل الى أن “السلع التي لا تتأثر هي التي لا تخضع لضريفة ال tva، وكل المواد في السوبر ماركت سيرتفع سعرها”.