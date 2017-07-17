هل تتم الإطاحة بكيم جونغ أون في أي لحظة؟!

أعلن نائب وزير الخارجية الأميركي السابق إنتوني بلينكن أن السلطة الكورية الشمالية يمكن أن تتغير في أي لحظة، مشيراً إلى ضرورة أن تجري الدول المعنية مشاورات استباقية في هذا الخصوص.

وفي حوار مع صحيفة “The Asahi Shimbun”، قال بلينكن إن “هذا التغيير في السلطة في كوريا الشمالية يمكن أن يحدث في أي وقت، ولذلك من المهم للغاية الآن أن تجري الحكومات مشاورات بهذا الشأن”.

وبشأن المسائل الحساسة التي يجب أن تتشاور حولها واشنطن وبكين وسيئول وطوكيو، حدد بلينكن القضايا التالية :”إدارة المنشآت النووية في الأراضي الكورية الشمالية، إرسال قوات إلى هناك، منظومة الإدارة في البلاد عقب تغيير نظام كيم جونغ أون”.

وكشف نائب وزير الخارجية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما أنه حاول إقناع الصين بإجراء مفاوضات بشأن احتمال حصول أزمة حكم في كوريا الشمالية، إلاّ أن مقترحه لم يحقّق أي تقدم لأن الجانب الصيني رأى أن مثل هذه الخطوة استفزازية في التعامل مع بيونغ يانغ.

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