الرئيسية
الأخبار
الحدث اللبناني
الحدث السوري
الحدث الأمني
الحدث العربي والدولي
أخبار الرياضة
أعرف عدوّك
أهم الاحداث
تقارير خاصة
تقارير خاصة
مقالات خاصة
كلمة حرة
مقالات مختارة
منوعات
فن ومشاهير
منوعات
التواصل الإجنماعي
شارك المقالة عبر:
إطبع المقالة
أرسل لصديق
التصنيفات:
تغطية
مجلس الأمن القومي التركي: إجراء استفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق قد يؤدي إلى نتائج غير مرجوة
17 يوليو, 2017
- 7:14 مساءً
Follow @alhadathnews
قم بمشاركة المقال:
Tweet
Telegram
WhatsApp
التواصل الإجنماعي
شارك المقالة عبر:
إطبع المقالة
أرسل لصديق
17 يوليو, 2017
««
الموضوع السابق
الموضوع التالي
»»
مقالات مشابهة
صالح: أدعو كل الأطراف اليمنية أيا كانت مسمّياتها أو مكوّناتها في الداخل أو في الخارج لأن تكون القدوة في التضحية
صالح: سنظلّ واقفين وصامدين ضد العدوان في الوقت الذي ننشد فيه سلام الشرفاء الشجعان لا سلام الاستسلام
صالح: أدعو إلى فتح صفحة جديدة تسودها الأخوّة والمحبة وسأكون مُصلحاً ومصالحاً ومعي رفاقي في المؤتمر
إعلانات
حدث الساعة
19:27
صالح: أدعو كل الأطراف اليمنية أيا كانت مسمّياتها أو مكوّناتها في الداخل أو في الخارج لأن تكون القدوة في التضحية
19:26
صالح: سنظلّ واقفين وصامدين ضد العدوان في الوقت الذي ننشد فيه سلام الشرفاء الشجعان لا سلام الاستسلام
19:25
صالح: أدعو إلى فتح صفحة جديدة تسودها الأخوّة والمحبة وسأكون مُصلحاً ومصالحاً ومعي رفاقي في المؤتمر
19:25
صالح: الموقف الوطني الموحّد والصلب سيجعل الأشقاء ومن تحالف معهم يحسّون بحجم جرمهم الذي ارتكبوه بحق اليمن
19:24
الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح يدعو إلى مصالحة شاملة لا تستثني أحداً والوقوف وقفة رجل واحد من أجل الوطن
19:15
مجلس الأمن القومي التركي: تركيا ستفعل ما يلزم ضد التهديدات من الأراضي السورية والعراقية
19:15
مجلس الأمن القومي التركي: تركيا لن تسمح بإقامة دولة إرهاب على طول حدودها
19:14
مجلس الأمن القومي التركي: من غير الممكن فعليّاً تطبيق قرار الاستفتاء في شمال العراق
19:14
مجلس الأمن القومي التركي: إجراء استفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق قد يؤدي إلى نتائج غير مرجوة
17:48
5 جرحى في تصادم بين سيارتين قرب الطريق البحرية في الكسليك – جونية
16:38
مجلس النواب الأردني: نحذر من استخدام الاحتلال عملية القدس، للمساسِ بالمقدسات ومحاولاتِ أي تغيير زماني أو مكانيٍ داخل القدسِ والأقصى.
15:37
مصدر عسكري: الجيش السوري يستعيد السيطرة على حقل الديلعة النفطي في ريف الرقة ويقضي على أعداد من مسلحي داعش ويدمر 3 آليات مفخخة
15:20
سفراء سورية الجدد لدى جنوب أفريقيا وكوبا وأرمينيا يؤدون اليمين القانونية أمام الرئيس الأسد
15:15
الشيخ صبري: الاحتلال يطمع بالاقصى ويريد فرض واقع جديد والبوّابات الالكترونية مثال على ذلك
15:12
الشيخ صبري: لن نتخلّى عن الأقصى ونصلّي أمام أبوابه تمسّكاً به ورفضاً للبوّابات الالكترونية
15:05
تونس: الاتحاد العام التونسي للشغل يدين إغلاق الاحتلال الاسرائيلي للمسجد الأقصى
13:42
العطلة الصيفية للجامعة اللبنانية تبدأ صباح الاثنين 31 تموز
11:55
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في بعبدا
22:41
فرنجية: أنا لست وسطياً فأنا من محور المقاومة ومع الحوار أيضاً
22:32
فرنجية: نحن مع المقاومة من دون شروط وأينما تكون .. فنحن نثق بحكمة السيد نصرالله
سجل لتصلك أهم الأخبار
Email Address
*
First Name
Last Name
* = required field
powered by
MailChimp
!
فايسبوك
خـاص “الحدث نيوز”
سوريا تسقط طائرة أمريكية فوق درعا!
ماحقيقة التفجير الإرهابي في رأس الشمرة باللاذقية؟
اتفاق سوري ألماني بترحيل كافة اللاجئين مطلع العام القادم.. التفاصيل
قتله تطلب 25 طلقة نارية.. ماسر الوحش الذي ظهر في سوريا؟
بالفيديو: فيصل القاسم تحول لمراسل رياضي في قناة mbc السعودية!
مقالات خاصة
محمد جبورين شهيداً لفلسطين ولكل العرب
أكمل القراءة
رسالة الى الله…ليرزقنا فقر جبران باسيل
أكمل القراءة
هل ترفع “المعارضة السورية” صور الأسد ؟
جوني دوران
(خاص)
أكمل القراءة
اليوم
الأشهر
الأحدث
وهاب: من طرائف العرب أنهم يقتلون “إسرائيل” بالدعاء
18-07-2017
هدفان لمعركة عرسال.. ما هما ؟
18-07-2017
إجراء وزارة الداخلية سحب فتيل الفتنة !
18-07-2017
ميدان “جرود عرسال” دخلَ فعلاً مرحلة التسخين
18-07-2017
هذه الأحزاب مع مبدأ إنصاف المتقاعدين.. ؟!
18-07-2017
بالتفصيل.. هذه القصة الكاملة لعملية الجيش في عرسال
18-07-2017
جنبلاط: “التحية للمجاهدين الأبطال”
18-07-2017
هذا ما أقر به مؤسسة صفحة “اتحاد الشعب السوري..” ؟
18-07-2017
الخميس.. التشكيلات الدبلوماسية وترايسي شمعون سفيرة في هذا البلد
18-07-2017
استغراب “قواتي” من “ريفي” !
18-07-2017
خبر عاجل