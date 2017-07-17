تركيا تمنع 4 آلاف روسي من دخول أراضيها

فرضت أنقرة حظرا على دخول أكثر من 4 آلاف مواطن روسي لتركيا، للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم داعش.

وحسب تقرير وزارة الشؤون الداخلية التركية الصادر بهذا الشأن، فإن روسيا احتلت المرتبة الثالثة في قائمة الدول التي حظرت السلطات التركية مواطنيها من دخول البلاد، فيما جاءت السعودية على رأس هذه القائمة (إدراج أكثر من 7 آلاف شخص على القائمة السوداء) تليها تونس (4605 أشخاص). ومنعت السلطات التركية أكثر من 50 ألف شخص يمثلون 146 دولة من دخول البلاد.

كما يشير التقرير إلى أن 804 من المواطنين الروس رُحِّلوا من تركيا لأسباب تتعلق بالإرهاب اعتبارا من عام 2011. وشغلت إندونيسيا المرتبة الثانية من حيث عدد الأشخاص الذين تم ترحيلهم من تركيا (435 شخصا) تليها طاجيكستان (308 أشخاص).

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