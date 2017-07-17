لافروف يطمئن إسرائيل

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن روسيا وأميركا ستحرصان على وضع مصالح إسرائيل في الاعتبار عند إقامة مناطق عدم تصعيد في سوريا.

وجاءت طمأنة لافروف لإسرائيل، ردا على تصريحات لرئيس وزرائها بنيامين نتنياهو الذي قال للصحفيين في باريس، الأحد، إن ترتيبات عدم التصعيد تكرس الوجود الإيراني في سوريا.

وقال نتنياهو، إنه أكد للرئيس الفرنسي، معارضته التامة لاتفاق خفض التصعيد المبرم بين واشنطن وموسكو في الجنوب السوري.

وذكرت صحيفة “هآرتس” عن مصدر لم تذكر اسمه، أن إسرائيل تخشى من تعزيز إيران وجودها بسوريا في ظل الهدنة، وأضافت أن تحرك طهران في سوريا لا يقف عند إرسال مستشارين بل يتعداه إلى التخطيط لإقامة قاعدة جوية وأخرى بحرية.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

