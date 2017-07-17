بلدية برج البراجنة أقفلت محالًا غير مطابقة لسلامة الغذاء

أعلنت بلدية برج البراجنة في بيان أنه “انطلاقًا من حرص البلدة على صحة المواطنين قامت المفرزة الصحية في البلدية صباح اليوم بإقفال المحلات التالية، بسبب مخالفات كثيرة لمعايير سلامة الغذاء:

1. ملحمة ز.ن – شارع العنان.

2. ملحمة ا.ج – شارع عبد الناصر.

3. فرن ا. في عين الدلبة.

4. فروج ا. شارع المقداد – الرويس.

5. ملحمة ب.ن – شارع عبد الناصر”.

واشار البيان الى ان “هذا الإقفال مؤقت الى حين تصحيح وضع المؤسسة حيث يعاد الكشف عليها مجددا من المفرزة الصحية في برج البراجنة للتأكد من سلامة الغذاء وسلامة البيئة العامة للمؤسسة، وعليه تقرر المفرزة إعادة فتحها أم الإبقاء على إقفالها”.

ولفت الى ان “المفرزة أتلفت الأسبوع الماضي موادا غذائية فاسدة في عدد من الملاحم والمحال التجارية والأفران والمسامك، ووجهت إنذارات بالإقفال”، واوضح ان “الإقفال حصل في حضور رئيس البلدية عاطف منصور ورئيس المفرزة الصحية علي منصور والمكلف بمهام مفوض الشرطة محمد حمود، وشرطة بلدية برج البراجنة. وستستمر الحملة حتى تطمئن البلدية الى تطبيق معايير سلامة الغذاء في كل المؤسسات الغذائية الواقعة ضمن النطاق البلدي”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

