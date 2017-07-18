هذا ما أقر به مؤسسة صفحة “اتحاد الشعب السوري..” ؟

علمت “الأخبار” أن مؤسّس صفحة “اتحاد الشعب السوري في لبنان” السوري هاني.ح الذي أوقف أمس في منطقة تعمير عين الحلوة عاطل من العمل وينشط في مجال القرصنة الإلكترونية.

وكشفت مصادر أنه اعترف بإدارة الصفحة التي تتولى التحريض على الجيش اللبناني واللبنانيين بعد إنكاره في بادئ الأمر. وقد أقرّ بأنه ينشئ صفحات يستخدمها لنشر التحريض، كاشفاً أنه سبق أن أدار صفحة باسم “اتحاد الشعب الفلسطيني في لبنان”، ليستخدمها للتحريض والإيقاع بين اللبنانيين والفلسطينيين.

كذلك بيّنت التحقيقات أنه متورط في عمليات ابتزاز على صفحات الفايسبوك بحيث يقوم بابتزاز سيدات ورجال بعدما يستدرجهم لتصويرهم في أوضاع مُحرجة ثم يطلب منهم إرسال مبالغ مالية كي لا يفضحهم.

ورغم تردّد معلومات عن تواصله مع مجموعات متشددة داخل المخيم، بدافع كرهه للجيش اللبناني واللبنانيين، استبعدت المصادر أن يكون مدفوعاً من جهات محددة للقيام بما قام به، لافتة إلى أن “دوافعه شخصية”.

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