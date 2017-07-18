سامي الجميل: دعمنا للجيش مطلق

قال رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل خلال الجلسة التشريعية المخصصة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب: “نسمع عن التحضير لمعركة عرسال فهل هناك غرفة تنسيق بين الجيش اللبناني والجيش السوري و”حزب الله” وما دور الجيش؟”.

وطالب الجميل بانشاء مخيمات على الحدود لحماية اليد العاملة اللبنانية من جهة والسورية من جهة ثانية وتأمين حاجاتهم تحاشياً للاشكالات.

كما دعا وزارة الخارجية الى التحرّك لاعادة توزيع النازحين على الدول العربية التي هي بحاجة ليد عاملة، مضيفاً: “نطالب بعودة النازحين الى بلدهم من خلال اتصالات بين الخارجية والأمم المتحدة وكل من يلزم لتأمين عودتهم الآمنة”.

ولفت الجميل الى أن “أي تحقيق بموضوع الجيش اللبناني يجب ان يتم من خلال القضاء والمؤسسة العسكرية، وهذا يصب في مصلحة هذه المؤسسة”، مشدداً على أن “دعمنا للجيش مطلق لأنه حامي الوطن ويمثل كل اللبنانيين ويحظى بثقتهم”.

واعتبر أن “حصرية السلاح وقرار السلم والحرب والدفاع عن لبنان بيد القوى الشرعية دون غيرها!”.