باسيل يلتقي نظيره البلجيكي وهذا ما سلمه

استهل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل زيارته للعاصمة البلجيكية بروكسيل بلقائه نظيره ديديه رايندرز، في حضور وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية حبيب افرام وسفير لبنان لدى بلجيكا ومندوب لبنان لدى الاتحاد الاوروبي رامي مرتضى.

الوزير باسيل سلم الوزير رايندرز كتابا رسميا يقترح فيه ان تترأس كل من بلجيكا ولبنان المؤتمر الوزاري المقبل المنوي عقده في بروكسيل، لمناقشة موضوع اضطهاد الاقليات في المنطقة بعد الاجتماعات التي حصلت في كل من نيويورك ومدريد وباريس والتي كان للبنان دور محوري فيها من خلال انخراطه في المجموعة الدولية لمكافحة الارهاب اعلاميا، عبر خطاب مضاد يقوم على التعددية والانفتاح والتسامح والانسانية، وهي قيم تعد اساسات وجود لبنان وتكوين الاتحاد الاوروبي على حد سواء”.

وعرض الوزير باسيل مع نظيره البلجيكي “انجازات الجيش ميدانيا في مكافحة التنظيمات الارهابية عسكريا”، عارضا “لخطوات القانونية التي قام بها لبنان بمقاضاة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والمنخرطين في التنظيمات الارهابية التي تضطهد الاقليات في المنطقة وصولا الى ابادتها”.

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