البرلمان اللبناني يقرّ سلسلة الرتب والرواتب وسيتابع البحث في الإصلاحات المالية في جلسة تعقد ما بعد ظهر اليوم

18 يوليو, 2017 - 3:57 مساءً
18 يوليو, 2017
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