قراصنة سعوديون “لفقوا” خبر القاعدة الإيرانية في قطر

أوضحت قناة “العالم” الإيرانية حقيقة الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام، نقلاً عن حساب، زعم أنه لقناة “العالم” على “تويتر”، حول إقامة قاعدة عسكرية إيرانية في قطر.

ونفت القناة الناطقة بالعربية، على موقعها الإلكتروني، تلك الأخبار، وقالت إنها “مفبركة”، نشرها قراصنة في الحساب المخترق، منذ عدة أيام، على تويتر.

ولفتت القناة التلفزيونية الإيرانية إلى أن نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة يتم من دون إرجاع الرابط إلى موقع القناة الرئيس، ما يؤكد أنها مفبركة من قبل القراصنة والجهات التي يعملون لحسابها.

وأشارت القناة إلى أن مواقع ووكالات سعودية تسارع إلى “نشر هذه الأخبار الكاذبة رغم علمها أن الحساب مخترق منذ 6 أيام عبر مخترقين سعوديين، ما يؤكد تواطؤ هذه المواقع السعودية مع المخترقين”.

وكانت قناة العالم الإيرانية، قد أعلنت، في 10 يوليو/تموز، عن قيام قراصنة سعوديين باختراق حسابها على موقعي التواصل الاجتماعي “تويتر” و”إنستغرام”.

كما نقلت وسائل إعلام، خبر تم نشره على حساب زعم أنه منسوب لقناة العالم الإيرانية على “تويتر” حول إقامة قاعدة عسكرية في قطر، وزعم الخبر، أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عبر للرئيس الإيراني حسن روحاني عن رغبه بلاده في تأسيس قاعدة عسكرية إيرانية في قطر لتعزيز أمن واستقرار المنطقة.

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