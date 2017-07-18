قائد الجيش التقى اللواء ابراهيم وبحث معه الأوضاع الأمنية في البلاد

استقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وتناول البحث في الأوضاع الأمنية في البلاد، بالإضافة الى بحث التنسيق المشترك بين المؤسستين. ثم استقبل السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبوروجرى التداول في أوضاع المخيمات الفلسطينية.

ثم استقبل السفير الفلسطيني أشرف دبور يرافقه الوزير عزام الأحمد والمسؤول في حركة فتح فتحي أبو العردات، وجرى التداول في أوضاع المخيمات الفلسطينية.

كما استقبل العماد عون سفيرة جمهورية كولومبيا في لبنان جورجين الشاعر ملاط، ثم مدير عام وكالة الأونروا وتناول البحث الأوضاع العامة، كذلك استقبل الملحق العسكري الهولندي في زيارة وداعية.

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