لقاء_الاحزاب في النبطية: الحملات المسعورة ضد الجيش هدفها منع الحسم العسكري في عرسال

إستنكر “لقاء الأحزاب الوطنية والتقدمية” في النبطية في بيان “الحملات المسعورة التي تقوم بها بعض الاجهزة المشبوهة ضد الجيش اللبناني الوطني، وتحريضها على النازحين السوريين والتي تتلطى وراء مزاعم كاذبة لحمايتهم، وهدفها الاساسي منع الحسم العسكري ضد الجماعات الارهابية في عرسال وجرودها، خدمة للمخططات الأميركية السعودية”.

وحذّر اللقاء من “محاولات المماطلة والتسويف أمام حق الموظفين المكتسب من سلسلة الرتب والرواتب”، رافضًا “فرض ضرائب تحاول السلطة تمريرها”، معتبرًا أن “قانون الانتخاب الهجين يشوه النظام النسبي ويعمق الانقسام الطائفي”.

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