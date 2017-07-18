الجيش الإيراني يعلن تفاصيل حادث إطلاق النار بمعسكر ‘‘آبيك‘‘

اعلن رئيس مديرية التفتيش للقوة البرية بالجيش الايراني العميد علي ساماني عن تفاصيل اكثر حول حادث اطلاق احد الجنود النار في معسكر “آبيك” بمحافظة قزوين (شمال ايران) .

واعرب ساماني عن اسفه ومواساته وتعاطفه مع ذوي ضحايا الحادث وقال انه جرى فور وقوع الحادث نقل الجرحى بالمروحيات الى مراكز العلاج كما تم تشكيل فريقين من المختصين في المجال النفسي والتفتيش.

وتابع ساماني ان المعتدي التحق بالخدمة العسكرية في العام المنصرم وقضى دورتين تدريبيتين في احد المعسكرات بمحافظة قزوين وكان قد قضى قبل وقوع الحادث اجازتين احداهما طويلة مشيرا الى ان التشخيص الطبي للجندي المعتدي عند التحاقه بالخدمه يؤكد سلامته النفسية كما ان علاقاته الاجتماعية والادارية كانت جيده وكان انسانا طبيعيا في اجواء خدمته.

واشار ساماني الى ان الجندي المعتدي اقدم على اطلاق النار اثناء الحراسة وقال انه لم يكن لديه اية مشكلة طيلة فترة خدمته العسكرية مع الجنود الاخرين والقادة حتى لحظة وقوع الحادث ولكن الدراسات الطبية الاولية تشير الى انه من المحتمل اصيب بجنون مؤقت دفعه الى اطلاق النار على الجنود القريبين منه قبل ان يطلق النار على نفسه.

واوضح ساماني ان جهود الفريق الطبي ساهمت في الابقاء على حياة الجندي المعتدي ويجري الان دراسة جذور هذه القضية واحتمالات وقوع الحادث بسبب تاثيرات من خارج المعسكر ومنها التاثيرات الاجتماعية .

وقال ان فقداننا ثلاثة جنود قضية مهمة للغاية ويجري دراسة الابعاد المختلفة للحادث مشيرا الى انه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة المصابين بحضور كبار القادة في المنطقة العسكرية لمحافظة قزوين .

هذا وتفقد قائد القوة البرية العميد حيدري مكان وقوع الحادث كما قام بعيادة المصابين معربا عن مواساته لاسر الجنود الضحايا وامر بمتابعة القضية حتى كشف الحقيقة.

يذكر ان الحادث اسفر عن مصرع ثلاثة جنود واصابة ستة اخرين يخضعون الان للعلاج .