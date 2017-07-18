طيران التحالف السعودي يرتكب مجزرة جديدة بالمدنيين بتعز

قتل وجرح أكثر من 20 شخصاً يوم الثلاثاء، في غارات لطيران العدوان السعودي استهدفت تجمعا لأسر نازحة بمديرية موزع جنوب غرب محافظة تعز اليمنية.

وأفادت مصادر صحفية أن طيران العدوان استهدف ثلاث أسر نازحة شمال غرب معسكر خالد بمديرية موزع ما أدى إلى مقتل 19 شخصاً من الأسر النازحة في المنطقة.

وأضاف المراسل أن طيران العدوان عاود استهداف المنطقة حيث شن غارة على بقالة أحد المواطنين بالقرب من جسر الهاملي بمديرية موزع ما أدى إلى مقتل مواطن وجرح اثنين آخرين.

يذكر أن طيران العدوان ارتكب سلسلة جرائم بحق المدنيين في تعز خلال الأشهر الماضية في مديريات المخا وموزع وحيفان والوازعية مخلفا عشرات القتلى والجرحى من المدنيين في ظل صمت دولي مطبق تجاه جرائم العدوان بحق الشعب اليمني