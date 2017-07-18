روسيا تعتزم رفع مكانتها في مجال صناعة الطيران والفضاء

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته معرض “ماكس-2017” للطيران، إن بلاده ستواصل تعزيز مكانتها في مجال بناء الطائرات الحربية والصواريخ الفضائية على المستوى العالمي.

وذكّر بوتين، في كلمة ألقاها أمام ضيوف المعرض، اليوم الثلاثاء، بأن الدولة قدمت خلال السنوات الماضية مساعدات كبيرة لتطوير قطاع بناء الطائرات والمركبات الفضائية، إذ شهد القطاع خلال هذه الفترة عمليات تحديث عميقة لقدراته الإنتاجية. و

وأشار بشكل خاص، إلى مشاريع بناء طائرات مدنية جديدة، ومنها مروحية “كا-62” وطائرة ركاب “إم إس-21”.

وأضاف: “أريد أن ألفت انتباهكم إلى أن مواقعنا في قطاع بناء الطائرات الحربية والصواريخ الفضائية لا تزال قوية. وسنواصل تعزيز قدرات هذا القطاع في المستقبل”.

ويعوّل بوتين على أن يساهم معرض “ماكس” في تطوير التعاون بين مختلف المؤسسات في قطاع بناء الطائرات، والترويج للمنتجات الروسية في الأسواق العالمية والداخلية.

وذكر بأن المعرض سيحتضن خلال فعالياته المستمرة لـ6 أيام أحدث منتجات الشركات الروسية والأجنبية الرائدة، إضافة إلى إقامة ورش عمل ومؤتمرات حول المسائل الآنية لتنمية القطاع. كما من المتوقع أن تجري الشركات المشاركة وضيوف المعرض سلسلة مفاوضات حول صفقات كبيرة، إضافة إلى التوقيع على عقود دفاعية ومدنية مهمة.

وتابع قائلا: “نعوّل على أن يساهم كل ذلك في تعزيز التعاون داخل القطاع وتعزيز التعاون الدولي والترويج للمنتجات الروسية في الأسواق الداخلية والأجنبية”.

وسبق للرئيس الروسي أن أشار، في برقية ترحيب وجهها إلى المشاركين في “ماكس 2017″، إلى أن هذا المعرض الدولي أثبت للشركاء الأجانب مدى أهمية التعاون مع روسيا.

وكان معرض “ماكس 2017” الدولي للطيران والفضاء قد افتتح صباح اليوم في مدينة جوكوفسكي بضواحي العاصمة الروسية موسكو.

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