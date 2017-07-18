نتنياهو: معاداة الصهيونية نوع جديد من معاداة السامية

قال رئيس وزراء العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن هناك معاداة سامية جديدة تتمثل في معاداة الصهيونية، كما قدم الشكر إلى رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، على دعم “إسرائيل” في المحافل الدولية.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الهنغاري، “إن الشعب اليهودي عانى الكثير من المآسي كما عانى الشعب الهنغاري الكثير من المآسي، وهناك معاداة سامية جديدة تتمثل في معاداة الصهيونية”.

من جانبه أكد رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، على عدم التسامح تجاه جرائم معاداة السامية بعد اجتماعه مع نتنياهو، اليوم الثلاثاء، في العاصمة بودابست.

كما قال أوربان إن “هنغاريا ارتكبت خطيئة حين اختارت التعاون مع النازيين”.

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