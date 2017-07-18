بالفيديو.. بوتين يشتري المثلجات لمرافقيه

تمسك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتقليده الشخصي خلال زيارته معرض “ماكس” الدولي للطيران، وتوجه إلى كشك يبيع المرطبات ليشتري وجبة من حلوياته المفضلة، لكنه واجه مشكلة مفاجئة.

واقترب بوتين من الكشك برفقة حشد كبير من كبار مسؤولي الدولة والعديد من رؤساء كبرى شركات الطيران والإنتاج الحربي، وسأل البائعة المتفاجئة بحضور الرئيسة قائلا: “بماذا يمكنكم أن تضيّفونا؟”، ومن ثم اختار وجبة من المرطبات المثلجة المنتجة في مدينة فولوغدا الروسية المعروفة بمنتجاتها الممتازة من الألبان، وأعطى للفتاة البائعة ورقة نقدية قيمتها ألف روبل. لكن حيرة الفتاة ازدادت وهي تبحث عن الفكة من النقود لكي تتحاسب مع الرئيس! وهنا حل بوتين المشكلة وطلب منها أن تعطي لمرافقيه من المرطبات المثلجة ما يعادل ما تبقى من الألف روبل.

ولكن للأسف، الموقف أزداد صعوبة، وأقرت الفتاة بأنها عاجزة عن حساب أسعار الوجبات وكميتها، فيما أصبح الرئيس بوتين قلقا أيضا من أن المبلغ المتبقي من الألف روبل ربما لن يكفي. وفي نهاية المطاف، بادر سيرغي تشيميزوف، مدير عام شركة “روس تيخ” المصدرة للأسلحة الروسية، وأعطى للبائعة ورقة نقدية قيمتها 5 آلاف روبل، في خطوة أعجبت الرئيس بوتين الذي علق موجها كلامه لتشيميزوف قائلا: “لقد حققتم عائدات هائلة هذا العالم – 80 مليار – يمكنكم أن تصرفوا على المثلجات!”. وهكذا استطاع الرئيس الروسي بوتين أن يسعد البائعة، وفي الوقت نفسه يُضيّف مرافقيه ويثلج صدورهم.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

