الخارجية السورية: العقوبات الأوروبية الجديدة غير المبررة تعكس إصرارالمسؤولين الأوروبيين على دعم الإرهاب وتضليل الرأي العام الدولي

18 يوليو, 2017 - 8:49 مساءً
18 يوليو, 2017
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