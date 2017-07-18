الكشف عن قاعدة عسكرية “سرية” لسلاح الجو الإسرائيلي

كشف الجيش الإسرائيلي بصورة رسمية لأول مرة عن وجود قاعدة لسلاح الجو باسم “سدوت هئيلا”، وأن قائد القاعدة هو ضابط برتبة عميد.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة “هآرتس”، اليوم الثلاثاء، “توجد لسلاح الجو الإسرائيلي 11 قاعدة، لكن تم الكشف عن عشر قواعد حتى اليوم”.

وتقول وثائق نشرها الجيش الإسرائيلي، على موقعه الرسمي، أنه، وبموجب قانون حرية المعلومات، “توجد قاعدة أخرى إضافة إلى القواعد العشر، وأن قائد هذه القاعدة السرية هو العميد بنيامين”.

وتذكر الوثائق المنشورة مؤخرا أسماء قواعد سلاح الجو الإسرائيلي وأسماء قادتها، من قاعدة “رامات دافيد” في شمال إسرائيل، وحتى قاعدة “عوفادا” بالقرب من مدينة إيلات جنوباً.

وأشارت “هآرتس” إلى أن حتى اليوم لم تذكر الوثائق الرسمية للجيش الإسرائيلي أن إحدى قواعد سلاح الجو هي تلك المسماة “سدوت هئيلا”. كذلك فإن موقع الموقع الالكتروني لسلاح الجو الإسرائيلي، الذي يشمل خريطة لقواعد هذا السلاح، لا يذكر تفاصيل حول موقع قاعدة “سدوت هئيلا” ولا يذكر حقيقة وجود هذه القاعدة العسكري.

وادعت “هآرتس” بأن الجيش الإسرائيلي قام بإزالة الوثيقة المتعلقة بالقاعدة التي تم الكشف عنها حديثاً عن موقعه، وذلك بعد التقرير الذي نشرته.

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