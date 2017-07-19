قادة سابقون في المعارضة ينضمون إلى الجيش السوري

وبحسب مصادر معارضة فان مجموع العناصر التي تمّ تجنيدها حتى اللحظة في حي “برزة” يصل إلى 50 عنصرًا، بينهم مقاتلون سابقون من فصائل “المعارضة” ممن فضلوا البقاء في “برزة” وقبلوا بتسوية أوضاعهم، بما فيها العودة لأداء الخدمة الإلزامية والاحتياط، أو التطوع والالتحاق في صفوف القوات الرديفة للجيش السوري.

و ينحدر المقاتلون في قوات “درع القلمون” الرديفة للجيش السوري من مدن وبلدات القلمون و يتلقى بعضهم تدريباته على يد ضباط “روس” في قاعدة “حميميم” الروسية، في حين يخضع البعض الآخر إلى دوراتٍ تدريبيه على الفنون والمهارات العسكرية لرفع جاهزيتهم القتالية، من أجل تنفيذ الاقتحامات واستخدام الأسلحة، ضمن معسكرات أنشئت خصيصًا لهم في مدينة “القطيفة” التي يتواجد فيها أيضًا مقر قيادة “الفرقة الثالثة”، بالإضافة إلى وجود مراكز تدريب لهم في مدن “رنكوس” و”يبرود” و”بدا” و”معضمية القلمون” بحسب المصدر المعارض.

وأوضح المصدر ذاته، أن قوات “درع القلمون” تشكلت مطلع عام 2014، كقوات رديفة تابعة لـ”الفرقة الثالثة”، إحدى أبرز التشكيلات العسكرية في الجيش السوري، وتضم بشكلٍ رئيس مقاتلين من بلدات “القلمون” بشقيه الغربي والشرقي.

الجدير بالذكر أن ممثلين عن الحكومة السورية وميليشيات مسلحة، توصّلوا أواخر شهر أيار/ مايو الماضي، إلى اتفاق “تسوية” في حي “برزة” الدمشقي، نصّ في جوهره على ترحيل الرافضين لعقد “مصالحة” مع الدولة السورية، برفقة عائلاتهم، على ثمانية دفعات إلى ادلب في الشمال السوري، فيما منحّ الاتفاق المبرم بين الطرفين مهلة ستة أشهر لتسوية أوضاع المطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياط.