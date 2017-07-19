هذه هي الخطّة العامّة للجيش في معركة “عرسال”.. ؟!

كشف مصدر أمني لبناني، لصحيفة “الشرق الأوسط، أنّ “تكليف الجيش اللبناني من قبل رئيس الحكومة سعد الحريري، بتنفيذ عمليّة مدروسة في جرود عرسال، يقتصر على مواجهة التنظيمات الإرهابية ضمن الأراضي اللبنانية”، مشيراً إلى أنّ “الخطّة العامّة للجيش تقضي بأن يردع الجيش أي محاولات لتسلّل العناصر الإرهابية باتجاه العمق اللبناني، أو التسرّب عبرها”، مشدداً على أنّه “ممنوع أن يدخلوا إلى لبنان، سواء كانوا مجموعات أو أفراداً، والجيش على جهوزية كاملة لمواجهتهم”.

وأوضح المصدر، أنّ “الجيش يتعاطى مع ارتدادات المعركة بكلّ جدية”، منوّهاً إلى أنّ “من ضمن الإحتمالات الواردة، هروب المقاتلين المتطرفين ومحاولتهم اللجوء إلىمخيمات اللاجئينالسوريين في عرسال وعلى أطرافها. إضافة إلى احتمال آخر يتمثّل في ضرب مخيمات اللاجئين أو قصفها، والقيام بحملة مضادّة للجيش اللبناني للضغط عليه”، مؤكّداً أنّ “هؤلاء المقاتلين المتطرفين هم مجموعة من المجرمين، لا شيء يردعهم عن قتل المدنيّين لحماية أنفسهم، وهي احتمالات موضوعة بالحسبان”.

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