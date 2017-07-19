رئيس بلدية الشياح لن يترشح للانتخابات لهذه الأسباب

ذكرت “الأخبار” أنه كان يفترض برئيس بلدية الشياح إدمون غاريوس أن يقدم استقالته، وكان يفترض أيضاً، على ما أكده، أن يكون حليف القوات اللبنانية في بعبدا أو بمعنى آخر مرشحها. إلا أن المهلة انقضت وغاريوس لم يستقل من رئاسة البلدية، ما يعني أنه لن يترشح إلى الانتخابات النيابية المقبلة، رغم نيله نسبة عالية في الاستطلاعات التي أجريت فيقضاء بعبدا، وتخطيه مرشح القوات الحزبي الوزير بيار أبي عاصي بأكثر من الضعفين.

ويضع المقربون من غاريوس عدم استقالته في ثلاث خانات: أُولاها اشتراط حزب القوات عليه تسهيل وصول نائب رئيس بلدية الشياح شوقي نعيم القواتي إلى الرئاسة حتى تتمكن معراب من إحكام قبضتها على البلدة. ثانيتها كيل معراب رؤساء البلدية القريبين منها بمكيالين، إذ رفضت مساواة غاريوس برئيس بلدية جبيلزياد حواط، من حيث تبنيه على أنه مرشحها الأوحد. ففي بعبدا تعتزم القوات ترشيح مرشح حزبي يرجَّح أن يكون وزير الشؤون الاجتماعية بيار أبي عاصي إلى جانب غاريوس، ما دفع “الريّس” إلى إعادة حساباته بعد أن بات من شبه المؤكد له أن القوات ستمنح أصواتها التفضيلية لمرشحها، فيكون هو كبش المحرقة وتُستعمَل أصواته كرافعة لبلوغ العتبة الانتخابية لا أكثر. ثالثتها، ودائماً بحسب ما ينقله أصدقاء غاريوس عنه، أنه لا يمكن خوض الانتخابات في بعبدا من دون التحالف مع حزب الله أو مع الحزب الاشتراكي، لعدم إيمانه بقدرة أي حزب مسيحي، باستثناءالتيار الوطني الحر، على الحصول على الحاصل الانتخابي.

وكان غاريوس قد حصل على استطلاع قُدّرت فيه القوى الانتخابية في بعبدا وفق الآتي: التيار الوطني الحر 21000 صوت، القوات 6500 صوت، الكتائب 3500 صوت، المردة 2000 صوت، القومي و أرسلان وغيرهما نحو ألفي صوت. وفي حسبة بسيطة، تبين لغاريوس أنه غير قادر على الفوز بمقعد (قدّر الاستطلاع قوّته مع رؤساء البلديات غير الحزبيين بنحو خمسة آلاف صوت) وما استقالته سوى انتحار وخسارة مزدوجة، خصوصاً أن علاقته اليوم بقصر بعبدا والتيار الوطني الحر جيدة جداً. ومن ناحية أخرى، المعركة النيابية تتطلب عاماً من الشغل الخدماتي بمعزل عن البلدية وتمويلاً خاصاً يتجاوز مليون دولار، وهو ما لا يعتزم غاريوس فعله.

كذلك، لم يستقل رئيس بلدية الشبانية ونائب رئيس اتحاد بلديات المتن الأعلىكريم سركيس (شغل سابقاً رئاسة الاتحاد لمدة ست سنوات)، بعد أن كان يستعد للترشح. فمع تغيير القانون، أصبحت معركة سركيس مشابهة لمعركة غاريوس من حيث الحاجة إلى حليف مسلم، ومن حيث اعتزام القوات تبني مرشح حزبي لا دعم مستقلين، لذلك فضل المحافظة على ما يملكه بدل خسارة الاثنين معاً.

على مقلب المردة، لم يقدم رئيس بلدية بزبدين ومنسق المردة في بعبدا بيار بعقليني، استقالته هو الآخر، ويتحدث المقربون منه عن حسم المردة قرارهم بعدم خوض الانتخابات في لوائح ضد حزب الله من جهة وعدم قدرتهم أيضاً على الانضمام إلى لائحة تضم القوات. إنما يمكنبنشعيأن تدعم مرشحاً غير حزبي تماماً كما تدعم فريد هيكل الخازن في كسروان.

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