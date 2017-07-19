“الدولة” تُعاقب “جميعَ المواطنين” !

19 يوليو, 2017 - 8:56 صباحًا المصدر: الجمهورية
“الدولة” تُعاقب “جميعَ المواطنين” !

قال الخبير الاقتصادي لويس حبيقة لـ«الجمهورية»: «إنّ الدولة تُعاقب جميعَ المواطنين، ومِنهم مَن لن تَطاله السلسلة والذي سيتحمّل ضرائبَ إضافية على رغم أنّه لم يحصل على أيّ زيادة في الأجور».

وأوضح أنّ المقاربة التي تعتمدها الدولة في ملفّ السلسلة خاطئة، «فإعطاء المواطنين السلسلة من ناحية وفرضُ الضرائب عليهم من ناحية أخرى، هو عملية استخفافٍ بعقول المواطنين، الأجدى عدم إقرار السلسلة».

وبيّن أنه يمكن تمويل السلسلة من دون فرضِ ضرائب إضافية عبر تخفيض الإنفاق العام، «إلّا أنّ هذا الأمر يرفضه السياسيون لأنّه يَمسّ بمنافعهم الشخصية».

المصدر: الجمهورية
19 يوليو, 2017

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