سوريا تتجه نحو وقف الحرب

تبدو الاوضاع العسكرية والسياسية متجهة نحو الهدوء بعد القرار الذي اتخذ في الاستانة «بتخفيض التوتر» على الجبهات الساخنة، والذي ساهمت فيه كل من روسيا وتركيا وايران، وبدأ يعطي ثماره، ليأتي الاتفاق الاميركي – الروسي – الاردني لوقف العمليات العسكرية في جنوب سوريا الممتد من محافظات درعا الى السويداء فالقنيطرة، وهو ما ترك اسرائىل تبدي ارتياحا لانه يقلّص الوجود الايراني ومعه «حزب الله» عند حدودها بعد ان بدأت تظهر معالم «مقاومة شعبية» والربط بين جبهتي الجولان والجنوب، بمواجهة العدو الاسرائىلي.

فمع الهزيمة العسكرية التي مني بها تنظيم «داعش» في الموصل من قبل الجيش العراقي والحشد الشعبي، والتضييق عليه في الرقة من قبل «قوات سوريا الديموقراطية» فإن الاوضاع العسكرية تعمل لصالح النظام السوري وحلفائه، بعد ان تلاحم الجيشان العراقي والسوري، عند معبر التنف، وباتت طريق طهران – بغداد – دمشق سالكة نحو بيروت، وهذا يعزز اوراق القوة لدى النظام وفق ما تقول مصادر سياسية مطلعة على الوضع السوري، والتي تشير الى ان المشهد بدأ يتوضح لصالح القيادة السورية وعلى رأسها الرئىس بشار الاسد، الذي اختفى من التداول مصطلح تنحيه عن الحكم ورحيله عن السلطة، وهذا ما صدر عن كل من الرئيسين الاميركي دونالد ترامب والفرنسي ايمانويل ماكرون، مما يعكس تحولا في الموقف الدولي، تعزوه المصادر الى صحة ما كان النظام يردده منذ نشوء الازمة انه يواجه جماعات ارهابية، منها تنظيم «الاخوان المسلمين» الذي سبق له وفجّر حربا في سوريا مطلع الثمانينات وخسرها، وهو الذي تصنفه الدول المناهضة لقطر وهي مصر، السعودية، الامارات المتحدة والبحرين، بأنه ارهابي يلقى دعم ورعاية الدوحة له حيث الصراع على اشده بين هذه الدول وقطر، ونقل الاهتمام الدولي والاقليمي من سوريا اليها.

وامام احتدام الصراع بين الدول الاربع وقطر، وانخفاض التوتر في سوريا، والتركيز في المفاوضات بين النظام السوري ومعارضيه برعاية الامم المتحدة على محاربة الارهاب، فإن الحل السياسي في سوريا سيبدأ بالنضوج، لانه سيتوقف الصراع على ساحتها، كما كان حال لبنان في اثناء حربه الاهلية، تقول المصادر، والتي استهلك شعبه نحو 15 عاما ليظهر الحل في الطائف بعد عشرات الجولات من الحروب المتعددة الجنسيات عليه، ولاسباب عدة، منها داخلية واخرى اقليمية ودولية، وتحرّكت عشرات المبادرات المحلية والعربية والعالمية، وحصلت مفاوضات وانعقدت طاولات حوار بين اطراف الصراع الداخلي برعايات خارجية، ولم يتم التوصل الى حلّ، الا بعد احداث دولية منها انهيار الاتحاد السوفياتي ومنظومته الاشتراكية، وانتهاء الحرب الباردة بين القطبين السوفياتي والاميركي، ثم حصول تطور اقليمي انتهى الى وقف الحرب العراقية – الايرانية، تقول المصادر، مما دفع باللاعبين الدوليين والاقليميين، الى اتخاذ قرار، بانتفاء ان يكون لبنان ساحة صراع للاخرين، حيث اعيد احياء الحوار بين القوى السياسية اللبنانية، وتم التوصل الى اتفاق الطائف في تشرين الاول من العام 1989 وهو «الاتفاق الثلاثي» معدّلا الذي توصلت اليه الميليشيات المتقاتلة في دمشق من نهاية عام 1986، والذي وقع عليه كل من: «القوات اللبنانية»، الحزب التقدمي الاشتراكي وحركة «امل»، هو تأخر الحل السياسي ثلاث سنوات، لان اوانه لم يحن دولياً واقليمياً، الى ان حصلت التطورات التي اوردناها، تقول المصادر، مما عجل في الحل الذي لم ينفذ الا بعد عام بعد دخول الجيش العراقي الى الكويت، وانقلاب المشهد من لبنان الى الكويت الذي قام تحالف دولي لتحريرها، كان الجيش السوري جزءاً منه، مما اعطا النظام السوري ورقة لبنان لتطبيق اتفاق الطائف فيه، بانهاء الحرب وحل الميليشيات.

فما حصل في لبنان قبل 17 عاماً، سيتكرر في سوريا، التي انهكت الحرب فيها الجميع من سوريين سواء الموالين منهم او المعارضين للنظام، كما الدول الكبرى التي تشارك في القتال المباشر، اضافة الى الخلافات التي بدأت تظهر بين دول الخليج التي كانت مهتمة بالوضع في سوريا، حيث اظهرت الاتهامات بين قطر وكل من السعودية والامارات الى الدور الذي لعبته في دعم المعارضة في سوريا، ومن بينها تنظيمات مصنفة ارهابية، بدأت تظهر الخلافات بينها وتتمول من هذه الدولة او تلك، وهي تأخذ «حرب الغاء» فيما بينها، كما في حرب العماد ميشال عون الذي كان قائداً للجيش عام 1990 و«القوات اللبنانية»، برئاسة سمير جعجع، مما انهك الفريقين وانتهت الحرب معهما بحل الميليشيات وتسليم السلاح، والبدء باستعادة المؤسسات الدستورية عبر توحيدها، بانتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة واجراء انتخابات نيابية، وتوحيد الجيش.

فالحل في لبنان، تم التوصل اليه، بعد تطورات دولية واقليمية وغزو صدام حسين للعراق، وفي سوريا، بدأ الحل ينضج دولياً واقليمياً ويتم التعبير عنه في اتفاقات خفضت التوتر، وبقاء الرئيس الاسد في السلطة، حيث سيساعد الخلاف بين داخل مجلس التعاون الخليجي او محور الرياض – القاهرة – ابو ظبي – المنامة، من جهة وقطر من جهة ثانية، على فتح باب الحل في سوريا.

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