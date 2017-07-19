بزي: الجيش ليس بحاجة لشهادة حسن سلوك

أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية النائب علي بزي خلال إلقائه كلمة حركة “أمل” في الاحتفال التأبيني الذي أقيم في بلدة المروانية، لمناسبة ذكرى مرور اسبوع المربي محي الدين كوثراني ان “الجيش ليس بحاجة الى شهادة حسن سلوك من أحد”.

وقال: “من منبر الجنوب نؤكد على أن لبنان واحد لان جرحنا وألمنا ودمنا واحد، ونؤكد على أننا حريصون على تقديم كل المستلزمات التي تدعم الاستقرار والوحدة والوطنية، وسنبقى في حركة أمل، ندعو الجميع في لبنان الى القراءة في كتاب وطني واحد مفاهيم الوحدة الوطنية والعيش المشترك، انطلاقا من ثوابت الامام السيد موسى الصدر التي تؤكد ان سلام لبنان الداخلي هو أفضل وجوه الحرب على اسرائيل”.

ودعا الى “التنافس على الخير العام والتوحد جميعا في محاربة كل من يريد النيل من لبنان ومؤسساته الامنية والعسكرية والدستورية، ونحن ملزمون العمل من اجل حماية كل العناصر والعناوين التي تحمي وتصون لبنان في مواجهة الخطر الاسرائيلي والارهاب التكفيري”.

وأسف “لأصوات النشاز التي تتطاول على الجيش ودوره في حربه الاستباقية ضد الارهاب”، سائلا “من أين يستمد هؤلاء حصانتهم وكيف تسخر لهم الشاشات ووسائل التواصل الاجتماعي”؟

وقال: “إن من يتطاول على الجيش اليوم، هو نفسه من تطاول أمس وفي الماضي على المقاومة ودورها وتضحياتها. لهؤلاء نقول أن الجيش ليس بحاجة لشهادات حسن سلوك من أحد فهذه المؤسسة الوطنية تستمد شرعيتها من السلطة السياسية فقط”.

وأشار الى أن “سلسلة الرتب والرواتب وكما وعدت حركة أمل وبفضل عناية وادارة الرئيس نبيه بري لهذا الملف أقرت”.

وختم مقدما التعازي لاسرة الراحل بإسم الرئيس بري وحركة أمل.

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