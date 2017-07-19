الحرارة أربعينية.. والآتي أعظم !

ذكر الأب إيلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية، أنه بعدما ضربت العاصفة، التي تشكلت جنوب إيطاليا، اوروبا الجنوبية الشرقية وتسببت بفيضانات وسيول وأضرار جسيمة في اليونان وجزرها ووصل تأثيرها إلى اسطنبول، تنحسر البرودة التي تمددت نحو لبنان ولطفت الأجواء ساحلاً، اعتباراً من صباح يوم الجمعة، بحيث يعزز المنخفض الهندي الموسمي تمركزه بين مكة المكرمة والرياض ودول الخليج فتنخفض قيم الضغط الجوّي الى 994hpa، وفوق سوريا والأردن إلى 1002hpa، الأمر الذي سيساهم في تدفّق الرياح المدارية الحارة نحو تركيا وقبرص مروراً بسيناء وفلسطين وسوريا.

ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في دمشق الى 45 درجة ويبرود 44 درجة وهما الخطان اللذان يمدّان البقاع بالحرارة المرتفعة، كما أنّ درجات الحرارة في حمص والجنوب السوري ستلامس 46 درجة الأمر الذي سينعكس على المناطق الشمالية (عكار وطرابلس…). إذًا، هذا هو وضع الأيام المقبلة من الجمعة وحتى الثلاثاء، بحسب الفيديو المرفق الذي أظهرته آخر تحديثات الأقمار الصناعية.

*طقس يوم الجمعة: مشمس وصافي، يتمدد الهواء الساخن صباحاً، بشكل فجائي، ويرفع درجات الحرارة بين الساعة 10 و11 قبل الظهر لتصل الى الذروة بين الساعة 1:30 و2:30 ظهراً وتسجّل:

-على الساحل من البترون وحتى صور: 34 نهاراً و26 ليلاً

-طرابلس وعكار: 37 نهاراً و27 ليلاً

-الجبال 1200 متر: 32 نهاراً و22 ليلاً

-البقاع الأوسط والغربي: بين 39 و40 نهاراً و22 ليلاً

-البقاع الشمالي الشرقي: 40 نهاراً و23 ليلا

*الرطوبة على الساحل: 77% وفي البقاع: 20%

*الرياح: جنوبية غربية سرعتها 6 كلم في الساعة تنشط بعض الظهر لتصل الى 35 كلم في الساعة.

*الضغط الجوّي: 1005hpa.

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