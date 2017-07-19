الجيش السوري يصل أطراف “السخنة”

يتابع الجيش السوري تحركه باتجاه بادية دير الزور عبر محاور عدة، إذ اقترب من بلدة قدير على طريق الرصافة ــ السخنة في أقصى ريف حمص الشمالي، بالتوازي مع تصعيده للتمهيد المدفعي والجوي على أطراف السخنة، بعد سيطرته على التلال المحاذية لها من الجهة الجنوبية الغربية، والتي تبعد عنها نحو 10 كيلومترات.

وبحسب مصادر سورية فإن الجيش يستكمل ضغطه على جبهات محيط تدمر الشمالي، لمنع التنظيم من إحداث أي اختراق يؤدي إلى تهديد القوات المتمركزة في تدمر ومطار «T4»، كمنطلق للعمليات نحو الشرق.

في سياق متصل قالت صفحة الحدث السوري الناشطة على فيسبوك إن تكتيك الجيش المتبع في البادية ،اصبح مرعبا لفلول المرتزقة ،فكل بادية الشام اصبحت مسرحا للقتال ،والجيش والقوات الرديفة يفاجئون المرتزقة من حيث لايتوقعون، فالضربات الجوية العنيفة للطائرات السورية والروسية لمستودعات ومقرات قيادة تنظيم داعش الحقت اضرارا فادحة ،وبدأت مجموعات من الدواعش بالفرار باتجاه دير الزور وهناك تفاجأ قسم منهم بأن كمينا قد نصب لهم أدى الى تلاشيهم بين الرمال.

كل ذلك يجري وسط معلومات اولية تفيد ببدء دخول الجيش والقوى الرديفة الى اطراف السخنة ،وسلاح الطيران والمدفعية يدمرون المواقع المحصنة هناك، وهروب جماعي للمرتزقة.

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