المعارضة السورية نفضت يديها من جنيف

عبرت شخصية قيادية في المعارضة السورية عن الاستياء وخيبة الأمل عما يجري من مشاورات في “جنيف7″، معتبرة أن ما يجري تحطيم لـ”جنيف1” والعمل على تفتيته حتى النهاية للمعارضة السورية.

وقالت الشخصية المشاركة في المشاورات، والتي فضلت عدم الكشف عن اسمها، إن الجولة السابعة كانت الأكثر سوءا من سابقاتها، ذلك أن “النظام” كرس مفهوم ثباته على أسلوب التفاوض، بينما تراجعت المعارضة عن السقف السياسي، الذي لم يعد حاضرا بالأصل في الجولة السابعة.

الخسارة الكبرى التي قبلت بها المعارضة كانت في الجولة السادسة الماضية، حين قبلت أن يكون اللقاء التقني من أجل بحث قضايا دستورية وطبيعة الحكم في سوريا، وهي فكرة المبعوث الأممي للأزمة السورية ستيفان دي ميستورا التي تمسك بها الروس.

وبدت بنود جنيف1 الستة المرتكزات الأساسية للحل السياسي للأزمة السورية من الماضي في الجولة السابعة، التي قال “محمد صبرا” إنها لم تشهد بحث في أي موضوع سياسي.

المعارضة تقول وبالفم الملآن إنه لا يوجد دولة تقدم أي دعم مالي لمؤسسات المعارضة، في المقابل، هل تقدم هذه الدول للفصائل أي نوع من السلاح، أيضا تقول الفصائل إنها لم تعد تتلقى سلاحا.. إذا لماذا تذهب المعارضة إلى جنيف وهي ليست مرتبطة لا بدعم سياسي ولا دعم عسكري ولا دعم مالي.

حتى الشخصيات العسكرية التي تذهب إلى هذه المشاورات، في معظمها فصائل خاسرة على الأرض، ومن هذه الشخصيات لا تملك عنصرا واحدا على الأرض، فذهاب “فاتح حسون” ممثلا ببزته العسكرية ابتذال ومزاودة لم تعد مجدية، بينما ترك ميادين القتال منذ أكثر من 3 سنوات.

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