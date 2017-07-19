تفجير جديد في مخيم الركبان والمتهم طفل!

هز انفجار عنيف مخيم الركبان للنازحين السوريين على الحدود السورية الأردنية، ليتبين فيما بعد انه ناجم عن انفجار عبوة ناسفة في أحد الخيم.

الانفجار الذي أدى لمقتل أب وطفله، وإصابة طفل آخر وأمه بجروح بليغة حدث بعد عثور الأطفال على عبوة ناسفة تخص والدهم الذي يبدو أنه أحد المسلحين السوريين.

وعلم الحدث نيوز أن هناك محاولات حثيثة تجري لإدخال الأم وطفلها المصاب للمشافي الأردنية لتلقي العلاج المناسب بسبب حالتهم الحرجة.

وكانت تفجيرات انتحارية وبسيارات مفخخة استهدفت عدة مرات مخيم الركبان للنازحين السوريين، ما أدى لمقتل عدد من المدنيين واصابة العشرات منهم بجروح، حيث تبنى تنظيم داعش أغلب هذه التفجيرات، التي كان آخرها في 5 أيار الماضي، عندما انفجرت سيارة مفخخة داخل سوق الغنم في المخيم، ما أدى لمقتل ثلاثة أشخاص.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

