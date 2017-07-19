أحرار الشام وتحرير الشام.. مواجهات دامية في إدلب

اشتعلت المواجهات العسكرية مجددًا بين حركة “أحرار الشام” و”هيئة تحرير الشام”، بعد اتهامات متبادلة من الطرفين، وطالت عموم محافظة إدلب وسط قتلى وسيطرة متبادلة من الطرفين.

وأفادت وسائل إعلام سورية معارضة أن “اشتباكات عمّت مناطق الشمال السوري، دون أي تفاصيل عن الطرف المسيطر”، مشيرة إلى “قتلى من الطرفين عرف منهم مسؤول غرفة عمليات نقاط الرباط بريف حماة، وعنصران من الأحرار”.

واتهمت “الهيئة” حركة “أحرار الشام” بالمسؤولية عن تجدد المواجهات على خلفية “نقض اتفاق التهدئة في تل طوقان”، في حين اعتبرت الأخيرة أن “الهيئة” هي من عرقلت الاتفاق الأخير، بعد رفضها تسليم منطقة تل طوقان.

وأوضحت المصادر أن المواجهات العسكرية تتركز بشكل أساسي في كل من مدينة سراقب وأطرافها، إضافةً إلى سلقين، إبلي، كللي.

وأشارت إلى “حالة شلل تامة في محافظة إدلب في الأسواق والطرقات الرئيسية، وحالة تخوف كبير بين المدنيين من توسع دارة الاقتتال في المنطقة”.

وتأتي هذه المواجهات العسكرية بعد أيام من إعلان الحركة “طرح مشروع الإدارة الموحدة”، دون الحديث عن التفاصيل التي “ستنشرها القيادة”.

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