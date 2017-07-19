السخنة قاب قوسين أو أدنى

سيطر الجيش السوري صباح اليوم الأربعاء 19-7-2017 على التلال المحيطة بطريق السخنة – توينان وأسقط منطقة المجبل نارياً على ذات المحور والذي يبعد عن السخنة 8 كيلومترات وسط اشتباكات عنيف تدور في المنطقة.

في سياق متصل قال مصدر عسكري إن وحدات الجيش السوري العاملة في دير الزور دمرت سيارتين ومقر قيادة لتنظيم “داعش” وقضت على 17 من مسلحي التنظيم .

كما استهدف الجيش بحسب مصدر عسكري آخر خلال اليومين الماضيين مقرات وتحركات مجموعات داعش الإرهابية ما أدى إلى تدمير سيارتين والقضاء على / 8 / إرهابيين باتجاه وادي الدشم غرب معسكر الفوج / 137/ مشاة / وتدمير مقر قيادة ومقتل / 9 / من أفراده في قطاع الجبيلة وتدمير دشمة بما فيها من إرهابيين وأسلحة في قطاع الحويقة وعربة مزودة برشاش / 23 مم/ بمن فيها على اتجاه قطاع البانوراما والتنمية.

وفي الغوطة الشرقية استهدف الجيش مواقع للمجموعات المسلحة في محيط مدينة دوما بعدة ضربات مدفعية وذلك بعد استهدافهم مواقع الجيش بقذائف المورتر.

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