سامي الجميل: سنطعن بهذا القانون

اشار رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل إلى أنه “للأسف تم إقرار أكثر من 15 ضريبة تطال المواطنين في حياتهم اليومية”، لافتاً إلى انه “بحسب الدراسة التي قمنا بها فأن اسعار السلع سترتفع بين 5 و 10 بالمئة جراء هذه الضرائب التي اقرت وهذه الارقام تقريبية”، معتبراً أن “من قام بالامر هو مجلس نواب ممدد لنفسه ولا شريعة شعبية له ليقر ضرائب”.

وفي تصريح له من مجلس النواب اشار الجميل إلى ان “لا دراسة تقدمت لنا عن تأثير الضرائب على التضخم والبطالة والنتائج الاجتماعية والاقتصادية”، متسائلاً:”لماذا الذهاب الى جيب المواطن في ظل كل الفساد والهدر؟”، لافتاً إلى ان “الضريبة هي آخر ما يجب اللجوء اليه بعد استنفاذ الوسائل الاخرى وكل النواب يعرفون ووزير المالية اقر بالتهرب الضريبي ومن واجباتنا ان نشرح لللناس ما حصل والضرائب ستمس بهم مباشرة”.

ورأى الجميل انه “كان من المفترض حصول التصويت بالمناداة على كامل القانون لا على بنود والامر فيه مخالفة للدستور والنظام الداخلي وسنطعن به وكفى استخفافا بعقول الناس فاما ان تكون مع الضرائب اما ضد ولا يمكن التنصل ثم التصويت لاحقا”، مشيرا إلى ان “ما حصل مخالفة دستورية وسنطعن بالقانون لانه لم يتم احترام الدستور وسنرى ما اذا كان هناك خمسة نواب آخرون للطعن معنا”، مشددا على انه “يجب السير بسياسة تقشف لا زيادة ضرائب من دون تدبير اصلاحي”.

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