ما خيارات “أبو مالك التلي” في معركة “الجرود” ؟

رأى مصدر لبناني ميداني عن أن مسؤول جبهة النصرة في القلمون ابو مالك التلي يكابر ويرمي بنفسه وجماعته الى التهلكة, وانه يغامر بمعركة خاسرة مئة بالمئة لاسباب ومصالح شخصية لا مبدئية كما يدعي.

كما لفتت المصادر ان ابو مالك التلي أعرب عن استعداده للتسليم شرط السماح له بتهريب ما لا يقل عن 30 مليون دولار بحوزته. وكشفت انه يرفض التوجه مباشرة الى ادلب ويشترط السفر أولاً الى تركيا عبر لبنان مع ملايينه نقداً.

معتبرة ان أبو مالك التلي يستند الى مرجعية اردنية في تنظيم القاعدة وهذا ما يخيفه من قيادة القاعدة وجبهة النصرة في ادلب. وهو يناور باقامة تحالف عسكري مع داعش في الجرود وهذا مجرد ادعاء وهمي زائف.

واكدت المصادر ان ساعات حاسمة امام جبهة النصرة في القلمون وجرود عرسال. والمعركة ليست خاطفة لكن تنتظر ابو مالك التلي مفاجآت لم يحسب لها حساباً.

وشددت المصادر على انه حين تبدأ معركة التحرير لن يكون امام المسلحين في جرود عرسال والقلمون سوى الاستسلام او الموت.

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