الجيش السوري يستعد لبدء معركة “السخنة”

تسير المعارك في البادية السورية بوتيرة متسارعة وبتخطيط وتحضير كبير للجيش السوري وحلفائه وتنسيق عالي المستوى، حيث حققت هذه العمليات النتائج المرجوة منها حتى الآن.

وبات من الواضح أن كل المحاور التي يتقدم بها الجيش وقواته الحليفة تهدف إلى الوصول إلى محافظة دير الزور لفك حصار تنظيم داعش الإرهابي عن المدينة وريفها.

كما أن هدف العمليات الحالية في البادية الوصول إلى مدينة “السخنة” فالتنظيم يتحصن فيها بشكل كبير وهي واحدة من معاقله الأساسية بريف حمص الشرقي، ومن السخنة هاجم داعش تدمر ومنها أيضا هاجم بلدات (مهين وحوارين والقريتين) وغيرها من مناطق شرق حمص كما أنها تعتبر الخزان الأساسي لمقاتليه ومكانا لانسحاب عناصره في كل عملياته العسكرية.

والقوات المتجهة إلى السخنة تنتظر القوات الأخرى أن تتقدم من الشمال حتى الجنوب؛ أي من ريف حماه الشرقي وتحديدا من مدينة “عقيريبات” ومن ثم الانعطاف جنوبا باتجاه السخنة”، ومن المفترض أن يقابل ذلك تحرك للقوات المتواجدة في حقل “أراك” والمحطة الثالثة وصولا الى السخنة حيث يجب محاصرة مدينة السخنة من أكثر من محور لقتال داعش فيها أو اجباره على الانسحاب الى دير الزور لتكون هناك المعركة الأخيرة، فمن دون انهاء وجود داعش في السخنة لن يتمكن الجيش من اكمال عملياته في الصحراء الواسعة .

وتقع “السخنة” في ريف حمص الشرقي وتشكل عقدة مواصلات مهمة تربط كل المحافظات السورية باتجاه الرقة ودير الزور، وتبعد عن محافظة دير الزور 60كم ما يجعلها منطلقا للقوات باتجاه ما تبقى من البادية.

والتحرك من الغرب نحو الشرق يهدف إلى استعادة السيطرة على الشرق السوري وانهاء مشروع واشنطن التي كانت تريد وضع قوات حليفة لها في الجنوب الشرقي السوري وبالتالي تستطيع ان تفصل الشرق عن الغرب .

والجيش والحلفاء يعدون لمعركة السخنة بشكل جيد من جهة استقدام عديد كبير ومن جهة التنسيق العالي بين كل من الحليف الإيراني والروسي مع الجيش السوري على الأرض، ليواصلوا معركة القضاء على داعش حتى تطهير آخر شبر من سورية.