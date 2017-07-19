الأردن يدعو لفتح المسجد الأقصى دون عوائق

دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الاربعاء الكيان الاسرائيلي الى اعادة فتح المسجد الاقصى امام المصلين “فورا ومن دون أي اعاقات”، محذراً من ازمة يصعب تطويقها.

واكد الصفدي خلال اجتماعين منفصلين عقدهما مع سفراء المجموعة الأوروبية والدول الآسيوية في المملكة “للبحث في الأوضاع المتوترة في القدس”، ان “إنهاء التوتر الذي يهدد بأزمة سيكون من الصعب تطويقها هو في يد إسرائيل، التي عليها أن تقوم فوريا بفتح المسجد الأقصى كليا ومن دون أي إعاقات”.

واوضح الوزير في بيان ان “احترام اسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، وإلغاء كل إجراءاتها التي تحاول فرض حقائق جديدة على الأرض في خرق لالتزاماتها القانونية والدولية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يشكل مفتاح استعادة الهدوء في الأماكن المقدسة”.

واضاف ان “المملكة تريد وقف التوتر واستعادة الهدوء في القدس والحؤول دون تفاقم الأوضاع، وستستمر في العمل على تحقيق ذلك عبر جهودها المستهدفة إعادة فتح المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين”.

وحذر الصفدي من ان “استمرار التوتر والتصعيد سيعمق اليأس، وسيزيد من فرص استغلال المتطرفين له لتصعيد الموقف وتهديد الأمن والاستقرار”. ودعا الوزير المجتمع الدولي الى “تحمل مسؤولياته، والعمل على إنهاء الاحتقان” في الاقصى.