فياض: الوفاء للمقاومة وضعت حلاً دستورياً لقطع الحساب

اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، في تصريح اليوم من مجلس النواب بعد رفع الجلسة التشريعية: “ان سلسلة الرتب والرواتب التي اقرت هي افضل الممكن، وان الزيادات المقترحة ذات مستوى على الصعيد الاقتصادي والمعيشي”.

ودعا الحكومة الى “التحرك عبر اجهزتها الرقابية لوقف زيادة الاسعار لئلا تفرغ السلسلة من محتواها نتيجة السياسات الجشعة”.

ودعا الى “التعجيل في اقرار الموازنة”، وقال: “لقد عارضت كتلة “الوفاء للمقاومة” وحزب الله” الـTVA على الطبقات والفئات الفقيرة والمستضعفة، لكن اللعبة البرلمانية هي التي حكمت”. واعتبر ان “المشكلة الاساسية هي قطع الحساب، وهناك خلاف على طريقة ايجاد المخرج”، مؤكدا ان “الكتلة لديها تصور او بالاحرى وضعت حلا دستوريا قانونيا في هذا الصدد”.