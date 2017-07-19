المفوضية الأوروبية تقترب من فرض عقوبات على بولندا

أعلن النائب الأول للمفوضية الأوروبية فرانتس تيميرمانس ان “المفوضية الأوروبية قريبة من بدء عملية فرض عقوبات ضد بولندا تحرمها من التصويت في مجلس الاتحاد الأوروبي في ضوء الإصلاحات القضائية على خلفية رفضها استقبال أعداد من اللاجئين”.

وقال تيميرمانس في حديث له الاربعاء “يجري بحث خيار العمل بالمادة 7 من الاتفاقية حول الاتحاد الأوروبي لا يجب أن يخفى عن أحد أننا اقتربنا كثيرا من بدء عملية وقف المادة السابعة”، وأشار إلى أن “المفوضية الأوروبي ما تزال مستعدة للحوار مع السلطات البولندية”.

هذا وكان ياروسلاف كاتشينسكي، زعيم حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا، قد أعلن بداية تموز/يوليو الحالي، إن بلاده تملك الحق المعنوي في رفض استقبال اللاجئين.

وقد بدأت المفوضية الأوروبية يوم 13 حزيران /يونيو الماضي، إجراءات قانونية بشأن رفع دعوى قضائية ضد بولندا و هنغاريا وجمهورية التشيك لرفضها قبول الأشخاص الساعين للحصول على حق اللجوء.

ورفضت الحكومتان البولندية والهنغارية قبول أي شخص بموجب خطة وافق عليها أغلب زعماء الاتحاد الأوروبي في 2015 لنقل مهاجرين من دولتي الحدود الخارجية للتكتل وهما إيطاليا واليونان للمساعدة في تخفيف العبء عنهما.

وكانت جمهورية التشيك قبلت في بادئ الأمر 12 شخصا ولكنها قالت بعد ذلك إنها لن تستقبل المزيد.