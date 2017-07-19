ايران تعرض نموذجاً لمقاتلة (كوثر) في معرض ماكس 2017

عرضت الصناعات الدفاعية الايرانية نموذجا مصغرا لمقاتلة (كوثر) المتطورة متعددة الاستخدامات، في معرض ماكس 2017 الدولي بروسيا، في اول عرض لنموذج من الطائرة في معرض دولي.

مقاتلة كوثر 88 التدريبية المتطورة (Kosar) تعد طائرة خفيفة صنعت لاهداف تدريبية وقتالية وتستطيع انجاز مهامها في مختلف الظروف المناخية الباردة والحارة وهي مزودة بمحركي نفاث من طراز (اوج) المصنع محليا ويماثل المحرك (J-85) وتستطيع التحليق بسرعة مقاربة لسرعة الصوت.

كابينة الطائرة تضم مقعدين يمكنهما الانفصال عن الطائرة في حال تعرضها لظروف طائرة وجميع المعدات المركبة فيها تم تصنيعها محليا ويمكنها التحليق بطيار فقط دون المساعد ايضا اي في حال حصول الطالب على دورة تدريبية كاملة يستطيع استخدامها لوحده.

ويبلغ طول الطائرة 12.25 متر، طول الجناح 11 مترا (المساحة 24 مترا مربعا) و ارتفاعها عن الارض 4.7 متر ووزنها 4600 كيلوغرام ويبلغ وزنها مع الوقود والاسلحة 6180 كيلوغرام.

وتستطيع الطائرة التحليق الى ارتفاع 33000 قدم (11 كيلومترا) والانطلاق من مدرج بطول 800 متر والهبوط على مدرج بطول 600 متر ويمكنها الطيران الى مسافة 1500 كيلومتر والبقاء 90 دقيقة في الجو دون وقود اضافي كما يمكن تزويدها بمخازن اضافية.

ومن ميزاتها المهمة الاخرى قلة كلفة الصيانة وسهولة المحافظة عليها وانجاز مهماتها بشكل مطلوب والتحليق عند الضرورة وفق برنامج زمني مناسب ومنح المتدرب افضل رؤية بسبب التصميم الجيد لكابينة الطائرة.

وفضلا عن المهمة التدريبية للطيارين الجدد يمكن استخدام الطائرة بمهمات قتالية كعمليات الاسناد الجوي للوحدات البرية عبر تسليحها بصواريخ وقنابل كما يمكن استخدامها في مهمات استطلاعية.