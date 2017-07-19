دعا رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري “باسم المجلس البلدي إلى الحفاظ على بلدة عرسال والتسلح بالعقل والحكمة في هذه الظروف الصعبة”.

وقال الحجيري للنازحين السوريين: “أنتم ضيوف أعزّاء ونقدّر ما تقومون به من جهد لنشر الوعي بين أبنائكم وتعميم فكرة عدم القيام بأعمال ضد الجيش اللبناني”.

وأضاف في بيان: “ندعو إخواننا في المخيمات إلى التزام خيمهم وبيوتهم في حال حدوث أي طارىء، وإلى عدم الظهور المسلح، ومن لا يلتزم يتحمل عواقب أعماله”.

وتوجّه الحجيري الى المسلحين في الجرود بالقول: “عرسال قدمت كل ما تستطيع، ولم تعد تملك شيئاً. وفي المقابل، ارتكبتم بحقها خطأ كبيراً في العام 2014 وما زلنا ندفع الثمن، ونطالبكم باتخاذ موقف شجاع وجريء بالانسحاب إلى الداخل السوري”.

كما وجّه تحية الى الجيش اللبناني على تضحياته في عرسال، واصفا إياه بـ”الدرع الحامي”

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