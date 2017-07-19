سوريا تغرق غواصة إسرائيلية على سواحلها

نشرت مجلة أمريكية تقريرا عسكريا سريا كشفت خلاله حادثة أدت الى إغراق غواصة إسرائيلية من قبل القوات البحرية السورية قبالة شواطئ سوريا.

وفي التفاصيل كشفت المجلة الأمريكية أن غواصة إسرائيلية كانت في مهمة استطلاعية عسكرية في البحر الأبيض المتوسط، وقامت خلال جولتها بدخول المياه الإقليمية السورية، وحاولت القيادة العسكرية المسؤولة عن الغواصة اتخاذ تدابير وقائية من خلال الغوص أكثر لعدم رصدها من القوات السورية.

وعلى عمق 1500 متر قامت الغواصة بمهمة استطلاعية، لكن بعد ساعات اطمأنت قيادة الغواصة أن لا خطر عليها، واتخذت قرارا بالصعود إلى 150 مترا، فما كان أن تعرضت الغواصة الإسرائيلية في تمام الساعة الثانية صباحا إلى هجوم من قبل الزوارق البحرية التابعة للقوات البحرية السورية التي أطلقت طوربيدات روسية استهدفت الغواصة.

وأشارت مصادر للمجلة الأمريكية أن الطوربيد الذي استهدف الغواصة أصابها بشكل مباشر، ما أدى إلى إغراقها سريعا وقامت الحكومة السورية في تللك الفترة بعملية تمشيط كبيرة في المنطقة، لكن الفشل بإيجاد الغواصة وتحديد مكانها في قعر المياه أرغم الحكومة والقيادة العسكرية السورية التكتم عن الموضوع.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن البحرية الإسرائيلية خسرت بالفعل غواصتين في ذلك العام بظروف لم يعلن عنها يعتقد أن هذه إحداها.

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