الأمم المتحدة : قلقون إزاء الإجراءات الأمنية الإسرائيلية في المسجد الأقصى

19 يوليو, 2017 - 8:14 مساءً
19 يوليو, 2017
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