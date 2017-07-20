تغيير 7 وزراء.. طلاس وزيراً للدفاع في سوريا

تداولت عدة صفحات إخبارية سورية ناشطة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خبراً عن تعديل وزاري سوري طال سبع وزارات في الحكومة السورية.

وبحسب مارصد الحدث نيوز من صفحات بعض النشطاء السوريين فقد جاء التغيير الوزاري كمايلي:

وزارة الخارجية الدكتور أحمد كزبري.

وزارة الدفاع العماد طلال طلاس.

وزارة الاعلام الدكتور مصطفى المقداد.

وزارة الصحة الدكتور شمس الدين الشداد.

وزارة الكهرباء المهندس مصطفى شيخاني.

وزارة الزراعة الدكتورة راما عزيز.

وزارة السياحة المهندس رامي مارتيني.

يذكر أنه لم يتم نشر الخبر بشكل رسمي في وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا، كما لم يتم الإعلان عن التغيير عبر التلفزيون السوري، مايجعل الأمر في خانة الإشاعة حتى يتم نشره بشكل رسمي.

الجدير ذكره أن وكالة سبوتنيك الروسية كانت قد نشرت قبل عدة أيام خبراً نقلاً عن مصادر قالت إنها خاصة، حول تعديل حكومي سوري يطال 6 وزارات بينها وزارات سيادية دون أن تسميها.

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز

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