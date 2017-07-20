“فتيل مالي” يضاعِف القلق في لبنان !

لاحظت أوساط سياسية عبر صحيفة “الرأي” الكويتية أن “الإفراج عنسلسلة الرتب والرواتبرغم الأصوات المعترضة على الضرائب داخل البرلمان وخارجه، جاء من خلف ظهر الانشداد إلى العاصفة الهوجاء التي تضرب علاقة اللبنانيين بالنازحين السوريين منذ العملية التي نفّذها الجيش اللبناني قبل نحو أسبوعين في بلدة عرسال وتخللها توقيف المئات وتوفي ما لا يقل عن أربعة منهم بطريقة ملتبسة لا تزال المؤسسة العسكرية تحقّق فيها”.

ولفتت إلى “الاحتقان التصاعُدي في ملف النازحين وسط خشية كبيرة من انفلات الأمور في سياقٍ قد لا يكون معزولاً عن الهدف المركزي الذي رسمه “حزب الله” تحت عنوان “عودوا الآن”، وسط تحذيراتٍ من خطر خروج هذا الاحتقان عن السيطرة في لحظة ما، لا سيما ان الايام الأخيرة كانت شهدت تطورين بارزين: الأوّل حمل بُعداً تحريضياً للبنانيين على النازحين من خلال فبْركة دعوة باسم الأخيرين لتظاهرة مزعومةٍ في وسط بيروت حُدد توقيتها الثلاثاء الماضي بعنوان الدفاع عن حقوق اللاجئين واعتراضاً على طريقة تعاطي الجيش اللبناني مع مخيماتهم في بلدة عرسال، وهو ما قوبل بهبّة اعتراض من بعض اللبنانيين دفاعاً عن الجيش قلّبتْ الدفاتر السود في العلاقة بين البلدين، قبل أن تكشف تقارير أن السوري الذي تم توقيفه لإدارته الصفحة التي وُجهت عبرها الدعوة الى النازحين للتظاهر علويّ مؤيد للنظام السوري وغير بعيد عن سرايا المقاومة التابعة لـ”حزب الله”.

وأشارت الأوساط إلى ان “التطوّر الثاني تمثّل في الفيديو الصادم الذي تم تداوله لمجموعة شبان لبنانيين يعتدون بشكل همجي ووحشي على نازح سوري تعرّض للضرب وأبشع الشتائم على خلفية التظاهرة المزعومة والدفاع عن الجيش اللبناني ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قبل أن تنجح القوى الأمنية سريعاً في توقيف المعتدين بناء على توجيهات صارمة من وزير الداخلية نهاد المشنوق، وسط خشية بعض الدوائر من توظيف الشريط في إطار مناخ التحريض المتبادل بين اللبنانيين والسوريين”.

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