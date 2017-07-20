لهذه الأسباب زار وزير الدفاع “الطفيل”..

20 يوليو, 2017 - 8:52 صباحًا المصدر: الجمهورية
لهذه الأسباب زار وزير الدفاع “الطفيل”..

كشف مصادر أمنية لصحيفة “الجمهورية” أنّ “زيارة قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى الطفيل لا صلة لها بعرسال وما يُحكى عن تطورات محتملة، بل كانت لتفقّدِ فوجِ الحدود البري الرابع المنتشر في المنطقة، ولشَدّ عزيمة العسكر في حربهم الدائمة على الإرهاب والحفاظ على لبنان ومنعِ المساس بأمنه واستقراره، ولتوجيه رسالة مباشرة الى أهالي تلك المنطقة “بأنّكم في حماية الجيش، وهو على جهوزية لردّ ايّ امرٍ عنكم”.

ولفتت المصادر إلى أن “الجيش ليس معنياً بأيّ طرف يمكن ان يفتح معركة في الجرود، ومهمتُه الاساس كانت وستبقى المحافظة على ارض لبنان وسلامة اللبنانيين، وعلى اهالي عرسال في حال حصَل ايّ تطوّر امني، وسيَعمل على حماية عرسال وأهلِها ومنع تسلّل الارهابيين من المخيمات الى داخلها”.

المصدر: الجمهورية
20 يوليو, 2017

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