تململ لدى مسلحي “النصرة” في عرسال

كشفت معلومات صحيفة “الأخبار” أن “الشيخ مصطفى الحجيري (أبو طاقية)، توجه عصر أمس إلى جرود عرسال عبر محلة وادي حميد، برفقة أحد أبنائه، لمناقشة آخر أفكار الوساطات، متسلحاً بالضغط الذي وصل إلى صفوف المسلحين”، مشيرة إلى أن “حالة تململ باتت واضحة لدى مسلحي جبهة النصرة”، ولافتة إلى أن “احتمال حصول انقسام داخل المجموعات احتمال قوي، مصدره شكوى مسلحين من تعنت أبو مالك التلي وشروطه”.

ورأت مصادر أمنية للأخبار أن “حراك أبو طاقية وخروجه من مربعه الأمني باتجاه الجرود، وإفساح الجيش المجال أمامه للعبور إلى الجرود عبر معبر محلة وادي حميد، ليس إلا دليلاً على دخوله خط الضغط على أبو مالك التلي لما يتمتع به الحجيري من قدرة على فرض كلمته على التلي والتنظيم، ومنها إطلاق من يحدده من العسكريين مع زيارات لذويهم وحتى وقوفه بين مسلحي جبهة النصرة بشكل علني خلال عملية المقايضة وتسليم المخطوفين من عناصر قوى الأمنالداخلي، مقابل موقوفين في السجون اللبنانية”.

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