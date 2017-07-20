ترامب يكشف تفاصيل “لقائه السري” مع بوتين

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاصيل محادثة غير رسمية أجراها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال مأدبة غداء للمشاركين في قمة العشرين في هامبورغ مطلع الشهر الحالي.

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز” نشرت مقاطع منها اليوم الخميس: “(زوجتي) ميلانيا كانت جالسة بجانب بوتين خلال مأدبة الغداء، وفي آخر الحفل توجهت نحوها لأسلم عليها، وعندما كنت هناك سلمت على بوتين أيضا.. حقيقة، كان ذلك مجاملات أكثر من أي شيء آخر”.

وأضاف ترامب أن اللقاء لم يكن طويلا، “ربما حوالي 15 دقيقة”، وتابع: “تحدثنا حول أشياء مختلفة، وكان الحديث مثيرا للاهتمام، حيث تحدثنا عن قضية التبني”.

وذكر الرئيس أن هذه القضية تناولها نجله دونالد في لقاء مع محامية روسية خلال حملة الانتخابات الرئاسية في يونيو عام 2016، وهو لقاء أثار انتقادات من خصوم ترامب، الذين أدرجوه في سياق اتهاماتهم لفريق ترامب الانتخابي بـ “التواطؤ مع العدو”، لأن الهدف المفترض للقاء كان يتمثل في الحصول على معلومات مضرة بالمرشحة الديمقراطية للرئاسة هيلاري كلينتون.

من جهتها، أصرت ناتاليا فيسيلنيتسكايا، المحامية الروسية التي التقت ترامب الابن، على أن محور مناقشتهما كانت قضية التبني، التي ظهرت في عام 2013 بعد أن اعتمدت موسكو قانونا يمنع تبني الأطفال الروس من قبل المواطنين الأمريكيين، وذلك ردا على عقوبات فرضتها واشنطن على موسكو بدعوى معاقبة مسؤولين روس متورطين في الفساد وانتهاك حقوق الإنسان، بحسب المزاعم الأمريكية.

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